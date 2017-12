Hombre comparte crudas imágenes de su difunta esposa para concienciar a otras mujeres

Elliott Lowe ha publicado en su cuenta de Facebook unas fotografías de su difunta esposa antes de que le diagnosticaran un cáncer de cuello uterino y a pocos días de que falleciera por esa enfermedad el pasado agosto.

Esa mujer murió con 32 años tras someterse durante seis semanas a quimioterapia y radioterapia diarias en un centro sanitario de Milton Keynes (Reino Unido), según recoge RT.

Elliott Lowe's wife Donna before and after diagnosed with cervical cancer https://t.co/43tpbPUeZZ pic.twitter.com/VaIh7XV08a