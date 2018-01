¿Ivanka Trump está esperando su cuarto hijo?

Ivanka Trump es muy activa en redes sociales y así lo demuestra. En Instagram cuenta con casi cuatro millones y medio de seguidores y diariamente nos muestra sus fotos más personales. Este pasado miércoles, la hija del Presidente de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas sobre si podría estar esperando a su cuarto hijo junto con su pareja Jared Kushner.

La asesora de Trump en la Casa Blanca ha escogido una foto embarazada para felicitar a su marido por su cumpleaños: "¡Feliz cumpleaños, Jared! Gracias por ser el mejor padre, marido y el mejor amigo que podría imaginar. ¡Brindo por ti!".

Ivanka no tardó en rectificar la publicación añadiendo el hashtag #Throwback que se utiliza para referirse a los recuerdos, para quizá dar a entender que esa foto no significa nada y que de momento, no va a ser madre de nuevo.

La pregunta es: ¿por qué eligió esta foto del 2016 si tiene muchas fotos nuevas junto a su marido? La pareja que contrajo matrimonio en el año 2009 es una de las más afianzadas del panorama internacional y tienen 3 hijos: Arabella Rose, de seis años, Joseph Frederick, de tres, y Theodore James, de uno.

Tendremos que esperar para saber si a esta lista se sumará un cuarto nombre.