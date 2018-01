El topless de la novia de Neymar calienta a la parroquia y despeja dudas sobre su futuro con el crack

Bruna Marquezine ha compartido un topless en su cuenta de Instagram junto al cual escribe:

"En estado de poesía".

Es, sin duda, una referencia a su buen momento con Neymar.

A sus 22 años, la novia del ex azulgrana, de 22 años ha superado anteriores crisis, como queda reflejado en otras imágenes de reciente publicación, incluyendo un vídeo en el que aparece nadando en al inmensidad del mar que rodea el archipiélago de Fernando de Noronha, donde pasó la Nochevieja con el ex azulgrana.

Todo el mundo se pregunta qué pasará ahora entre la estrella del PSG y la modelo. Varios medios brasileños afirman que ambos se irán a vivir juntos después del Mundial de Rusia.

Pero de momento nadie da fecha para una posible boda.

Eso dijo hace poco en televisión, donde confirmó además que no es partidaria de tener hijos fuera del matrimonio.

"No, no estoy pensando en tener hijos ahora mismo, por el amor de Dios, pero tengo la sensación de que no los tendré muy tarde".