Así eran las sucias exigencias de Harvey Weinstein a sus choferes

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció este domingo que presentó una demanda judicial contra Harvey Weinstein alegando que los ejecutivos y la dirección de The Weinstein Company no protegieron a los empleados del productor cinematográfico y ex consejero delegado, implicado en múltiples investigaciones por acoso y violación.

En el documento se revela gran parte de las malas conductas que Weinstein llevó a cabo con sus empleados. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es que el que fuera marido de la diseñadora Georgina Chapman contrataba a personas específicamente para facilitar sus encuentros sexuales, una tarea en la que también ayudaban otros empleados, como los conductores.

Tenían que tener condones e inyecciones para la disfunción eréctil en sus vehículos a fin de dárselos según necesitara

"Los chóferes de Harvey de Nueva York y Los Ángeles tenían que tener condones e inyecciones para la disfunción eréctil en sus vehículos a fin de dárselos según necesitara alguna de las dos cosas", se puede leer en la demanda.

El fiscal recopila también en la denuncia una gran cantidad de quejas que los trabajadores de la productora presentaron al Departamento de Recursos Humanos y que fueron ignoradas.

Weinstein, cofundador del estudio Miramax, fue uno de los hombres más influyentes de Hollywood antes de que más de 70 mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada.

