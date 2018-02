Por no querer considerar al Bigfoot como una especie el estado de California ha recibido una demanda

En Estados Unidos, el Bigfoot es tan popular como el Yeti. Numerosas personas afirman haber visto a esta legendaria criatura, aunque nadie ha logrado presentar ninguna evidencia que permita, no ya probar su existencia, sino plantear siquiera la remota posibilidad de que este ser sea real. Y una de esas personas es una mujer californiana llamada Claudia Ackley.

La primera vez que Claudia afirma haber visto al Bigfoot fue en 1997. Desde entonces ha recorrido varios bosques californianos tratando de encontrarlo de nuevo. Y, recientemente (siempre según sus palabras), tuvo un nuevo encontronazo con la criatura, a la que describió como un neandertal cubierto totalmente de pelo y con una estatura de casi dos metros.

La cosa no tendría mayor importancia, sino fuera porque la mujer ha presentado una demanda contra el estado de California, por no considerar al Bigfoot como una especie más. Su abogado alega que al no gozar de esa consideración, las autoridades no hacen nada por preservar el entorno natural en el que vive la supuesta criatura.

Fuente original: Vicente Fernández, Quo/Leer más

