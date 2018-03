Este chico pilla a su novia besándose con otro, y su reacción se hace viral

Mariano, un joven argentino, se convirtió en protagonista de una noticia que se hizo viral a nivel internacional al hacer pública su reacción ante la infidelidad de su novia. Al descubrir a su pareja besándose con otro en una fiesta -a la que ambos concurrieron sin saberlo de antemano-, el hombre se tomó la situación con humor sacándose una selfi con ellos y publicándola en su cuenta de Twitter, según recoge RT.

"Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta". Con estas palabras acompañó Mariano la imagen que rápidamente se volvió viral. Usuarios de la red social publicaron memes y expresaron su apoyo al joven, pero la historia no terminó ahí.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018

