Un comandante de Alaska Airlines drogó y violó a su compañera copiloto

Betty Pina, piloto de 39 años de la compañia aerea Alaska Airlines, ha contado la terrible noche que pasó en Minneaplois en el mes de junio del pasado año cuando fue drogada y violada por su compañero de vuelo, el comandante Paul Engelien, de 50 años.



"Me desperté y pensaba ¿Dónde estoy? Me levanté de inmediato y me di cuenta que mis medias y mi ropa interior ya no estaba" dijo Betty, según recoge Exclusivadigital.





Tras hacerse público el caso, después de la denuncia que interpuso la piloto a la compañía aerea ante la Corte Suprema del Estado de Washingon, Alaska Airline tomó la decisión de sancionar al comandante suspendiéndolo para volar



Numerosos usuarios y clientes de la compañía llamaron a hacer boicot contra ella por la falta de medidas disciplinarias hacia el presunto violador.

