La autora del tiroteo en YouTube era una youtuber vegana cabreada con la plataforma

La autora del tiroteo en la sede de YouTube de California ha sido identificada como Nasim Aghdam, una usuaria indignada con la plataforma.

Esta mujer de 39 años se personó este 3 de abril de 2018 en las oficinas, disparó con su pistola de calibre 9 milímetros e hirió de bala a tres personas. Minutos después puso fin al tiroteo suicidándose.

Aunque las autoridades aún no han ofrecido detalles sobre la autora ni qué pudo llevarla a cometer semejante ataque, NBC, ABC News y diversos medios locales aseguran, citando fuentes anónimas de la policía, que es Nasim Aghdam. Una youtuber que en su página web oficial criticaba con dureza la política monetaria y de censura en la plataforma de vídeos de Google.

BREAKING: Just spoke to the father of Nasim Aghdam. He says his daughter had been missing for several days. When cops found her in NorCal last night, he warned them she was angry with YouTube. @CBSLA pic.twitter.com/mgCw9ivqos