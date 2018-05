Persecución al racista que montó en cólera porque en un restaurante de Nueva York se habla español

No se imaginaba Aaron Schlossberg, un judío republicano de 42 años, que su viral enfado con el restaurante Fresh Kitchen de Manhattan lo convertiría en blanco de todo un movimiento en redes sociales y en la vida real que en cuestión de horas ha logrado identificarlo.

Por las redes circulan imágenes de un hombre de camisa blanca y pantalón oscuro que, móvil en mano, se quejaba de que todo el mundo en el local hablara en español y amenazaba con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que deportara a algunos empleados.

Sus quejas cayeron tan mal entre la comunidad latina que, a los memes y las visitas virales, ha seguido la publicación de sus datos personales, entre ellos la dirección de su firma como abogado.

Otros difundieron en Twitter el teléfono de su trabajo con la invitación: "Llame a su oficina hoy para programar su consulta... en Español".

Pero los detractores también han pasado a los hechos. En Change.org, se ha abierto una propuesta para inhabilitarlo como abogado. El objetivo es recoger 25.000 firmas y supera ya las 16.000 rúbricas.

Otra iniciativa en GoFundMe quería contratar unos mariachis que ofrecieran una serenata al letrado. Su objetivo era recaudar 500 dólares pero llegó fácilmente a los 1.094. Como un grupo se ha ofrecido a darlo gratis, el dinero se empleará en decoración y un puesto de comida de tacos.

Los organizadores han decidido no comunicar cuándo será la actuación para que nadie acuda a contrarrestarla.

Los que sí han dado a conocer hora y fecha han sido los promotores de una "fiesta latina" ante las oficinas "racistas" de Schlossberg, convocada para la tarde de este viernes. Hasta el momento, más de 3.300 personas han confirmado asistencia y hay 16.000 interesados.

El encuentro, de acuerdo con sus organizadores, busca enseñar que los latinos no son tristes y que están encantados de educar al abogado sobre su cultura y su lenguaje a través de una gran fiesta.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha recordado que la diversidad es una fortaleza de Nueva York y la hace una gran ciudad. "Los 8,6 millones de personas que llaman a esta ciudad su hogar hablan más de 200 lenguas. Todos ellos son neoyorquinos y todos ellos son bienvenidos aquí", ha subrayado.

La tormenta, que no se disipa rápido, sigue a su protagonista hasta la vida real. Este jueves, vestido con traje oscuro con corbata a rayas, un gorro de esquí negro, un maletín y cubriéndose con un paraguas de las cámaras, Schlossberg ha tenido que abrirse paso entre los periodistas a la salida de su casa.

También empiezan a aparecer vídeos de presuntos afectados por las palabras de este profesional, que ha sido el personaje de portada del Daily News, acompañado por la frase en español: "¡Jódete idiota!".

No es la primera vez que graban a Schlossberg abriendo la boca demasiado. En 2016, un hombre de Massachussetts se chocó con él en la calle y el abogado comenzó a gritarle: "¿De qué país eres? Voy a llamar a la policía. No te chocas así con la gente, yo soy un ciudadano de este país, tú no".