¿Sabes qué respondió el hijo de Ricky Martín cuando le preguntaron por qué tenía dos papás?

En una entrevista a la cadena Univision, el cantante Ricky Martin ha contado una anécdota con uno de sus hijos pequeños que nos ha parecido maravillosa, según SQ.

Mi hijo me preguntó: ¿Papi, yo he estado en tu barriguita?’, y le contesté: ‘No, tú estabas en mi corazón y una señora que adoro con todo el corazón me ayudó a traerte al mundo y te puso en mis brazos”, explicó el cantante.

¿Y cuál fue la reacción del niño?

“Me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió jugando”

VÍDEO DESTACADO: ¿Es esta chica la madre biológica de los hijos de Ricky Martin?