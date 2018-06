Trump llama loco a Robert de Niro tras el "que le jodan a Trump" de los Tony

El domingo 10 se entregaron en Nueva York los premios Tony, que reconocen el talento en el mundo del teatro de Estados Unidos. Pero lo más sonado no fueron los ganadores sino las declaraciones de un presentador sobre Donald Trump., según recoge María De Sancha Rojo en huffingtonpost.

Robert de Niro subió al escenario para entregar un galardón especial al músico Bruce Springsteen. Pero nada más aparecer, lo que soltó fue: "Sólo quiero decir una cosa. Que se joda Trump".

Ahora, el mentado millonario presidente de EEUU ha arremetido contra el actor en dos tuits en los que también ha sacado pecho por los resultados de su política económica:

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...