Donald Trump: "Los criminales usan a niños inmigrantes para entrar en EEUU"

No se corta un pelo. En una de las semanas más críticas contra la política antiinmigración de la Administración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos ha asegurado este 18 de junio de 2018 en su cuenta de Twitter que "algunos de los peores criminales" del mundo "usan" a niños inmigrantes para entrar en el país en un intento de defensa de su controvertida política de separación de familias en la frontera con México.

"¿Ha mirado alguien el crimen que ocurre al sur de la frontera? Es histórico, con algunos países como los más peligrosos del mundo", agregó Trump sin citar ejemplos.

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.