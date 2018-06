EEUU: Al menos cinco muertos en un tiroteo en la redacción de un periódico

Al menos cinco personas han muerto este 28 de junio de 2018 y varias más resultaron heridas en un tiroteo en el edificio de un periódico local en Annapolis (Maryland, EEUU), donde un sospechoso fue detenido, aunque sus motivaciones todavía se desconocen.

El suceso ocurrió en el edificio del diario local Capital Gazette, en cuyo interior el atacante abrió fuego.

"Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas", señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa.

En esa comparecencia, el teniente Ryan Frashure, portavoz de la Policía del condado de Anne Arundel, donde tuvo lugar el tiroteo, precisó que numerosos heridos habían sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.