Encuentran sano, salvo y pataleando a un bebé que fue enterrado en un bosque

Las autoridades estadounidenses han encontrado sano y salvo a un bebé de cinco meses que fue enterrado vivo en un bosque de Montana, según ha informado este martes la oficina del sheriff del condado de Missoula.

Las autoridades de Missoula recibieron un aviso en torno a las 20.00 (hora local) del sábado por un hombre que se comportaba de forma extraña.

El individuo, identificado como Francis Carlton Crowley, de 32 años, les dijo que estaba al cuidado de un niño que había enterrado en algún lugar del Parque Nacional de Lolo.

A sheriff's deputy who found a baby partially buried but alive in the mountains of Montana over the weekend says he had just been on the verge of giving up hope -- until he heard a whimper. Then, he was overcome with joy. https://t.co/cefZ4L2O5E pic.twitter.com/C7ALjXKrR3