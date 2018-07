"Soy Linda O'Keefe. Fui asesinada. Hoy voy a contarte mi historia"

Un departamento de policía en California ha llamado la atención de miles de usuarios de las redes sociales al contar en primera persona el caso de una niña de 11 años que fue asesinada hace 45 años. El Departamento de Policía de Newport Beach suspendió toda su actividad normal de Twitter el pasado viernes y el sábado para publicar una extenso hilo de tweets sobre Linda O'Keefe, según Antena3.

La niña fue secuestrada mientras caminaba a casa desde la escuela el 6 de julio de 1973, y su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente en una reserva natural cercana. En el 45 aniversario de su secuestro y asesinato, el departamento, ubicado justo al sur de Los Ángeles, escribió los tweets como si la propia Linda estuviese contando a los lectores las últimas horas de su joven vida.

"Hola. Soy Linda O'keefe (o Linda Ann O'keefe, si tengo problemas con mi mamá). Hoy hace 45 años, desaparecí de Newport Beach. Fui asesinada y mi cuerpo fue encontrado en Back Bay. Mi asesino nunca fue encontrado. Hoy, les voy a contar mi historia", este es el primer tweet de la policía.

"Tenía 11 años el día que desaparecí. Es un poco extraño... ese año (1973), el 6 de julio también cayó un viernes. Fue un día genial. Más frío que de costumbre", continúa la historia, contada bajo el hastag #LindasStory.

"Avenida orquídea. Esa es la calle en la que crecí. Es una casa pequeña, y hemos vivido aquí la mayor parte de mi vida. A las 8:00 de la mañana, salgo de casa por la puerta principal... y no tengo ni idea de que será la última vez".

"Llevo un vestido hoy... Es blanco, con flores de color azul claro, y ribete azul oscuro. Lo hizo mi madre. Ella me hace un montón de ropa, y a mis hermanas. Es muy buena cosiendo, y no tenemos mucho dinero para trajes de tienda de lujo".

Lleva puesto el vestido, unas zapatillas azul oscuro y unos calcetines blancos hasta el tobillo. LLeva el pelo largo, aunque antes lo tenía más corto, y ese día se hizo una coleta.

"Hora del descanso. Tengo algunas monedas en mi bolso, así que me voy a Richard Market. Está a sólo una manzana y media de distancia, así que puedo ir allí y volver a tiempo para mi próxima clase".

"¿Qué compro, qué compro...? Me conformo con un paquete de goma de mascar, y de vuelta a la escuela a tiempo para empezar el próximo período".

"Soy una chica muy tranquila, supongo. ¡No hablo tanto como algunas personas, eso es seguro! La gente me llama tímida. Mis padres dicen que soy "sensible", lo que creo que significa que soy una llorona. Es verdad".

"Finalmente, la escuela ha terminado. Como todos los demás en el aula, me estoy emocionando sobre cómo pasar el resto de mi tarde, o lo que quiero hacer este fin de semana. Obviamente no lo sé todavía, pero... No voy a tener un fin de semana".

"Por lo general, voy en bici a la escuela. El viaje a casa es fácil, porque es casi todo cuesta abajo. Pero hoy, me dieron una vuelta a la escuela, así que no hay bicicleta. Voy a llamar a mi mamá para ver si me viene a buscar, así no tengo que volver a casa andando".

"La señora de la oficina de la escuela me dijo que necesito esperar. Las escuelas sólo han estado fuera por unos minutos, y mi mamá no ha tenido tiempo de llegar aquí todavía, así que no puedo usar el teléfono. Los adultos siempre tienen reglas para cosas como esta".

"Sé que mi mamá no tiene planeado recogerme, así que regreso hacia Richard Market, sólo para perder un poco de tiempo hasta que pueda llamarla. Mi amiga Brenda pasa delante de mi con otra chica, y saluda".

"Una furgoneta turquesa está conduciendo por Harbor View Road. Brenda (que ha dado la vuelta) más tarde le dirá a la policía que la camioneta se detiene junto a mí un par de veces, pero ella está demasiado lejos para escuchar si alguien me habla".

"Vuelvo a la oficina de la escuela, y la señora me deja llamar a mi madre. No va bien. Ella está ocupada con un proyecto de costura y me dice que puedo caminar a casa. Me hace enfadar, y lloro. Soy un llorona, ¿recuerdas? ".

Aún sofocada por el disgusto, se sienta un rato en la acera. Justo en ese momento la madre de Janine pasa con su coche por la calle Marguerite y ve a Linda al lado de la furgoneta turquesa con la puerta del conductor abierta.

"La furgoneta está estacionada a lo largo de la acera, justo antes de la intersección de Marguerite y la unidad de entrada. La puerta del pasajero delantero está abierta, y yo estoy de pie justo al lado. Janine recordará que ella ve al conductor: un hombre, blanco, de unos 20 o 30 años".

"Nadie se preocupa cuando no regreso de la escuela de inmediato. Son otros tiempos, en 1973 los niños vagan por el vecindario en sus bicicletas durante horas".

"Mamá se está empezando a preocupar un poco. Ella sabe que yo estaba enfadada con ella por no recogerme, pero pensó que me pondría de mal humor un poco y luego volvería a casa para comer. Han pasado tres horas desde lo último que supo de mí, que es mucho cuando eres una chica joven".

"Mamá empieza a llamar por ahí para ver si estoy en casa de alguien. Tengo varios amigos en el vecindario, y amigos de la escuela – Cathy, Jim, Stacy, Mona, Mary Lou – pero nadie me ha visto desde que me alejé de Lincoln Intermediate"

"Cuando mi padre llega a casa del trabajo, la preocupación se convierte en acción. Tenemos dos coches familiares. Mi padre se mete en uno, mi hermana mayor en el otro, y empiezan a buscarme. Hay una sensación de que estoy siendo desobediente, no que de que algo vaya mal".

"A las 6:42 de la tarde, el Departamento de Policía recibe una llamada de una casa en la Avenida Orquídea. Linda Ann O'Keefe ha desaparecido. 1,2 metros de alto, 38 kilos, cabello castaño largo y ojos azules".

"Los oficiales están buscando por todas partes. En ese entonces, había campos vacantes al sur de la vista del Pacífico y al este de Marguerite. Registran los campos, el embalse, los vecindarios, las calles. Nada".

"Janine llama a la puerta de mi casa y pide hablar con un detective. La imagen de la niña y la furgoneta turquesa todavía está ardiendo en su mente, y oyó que una niña que vive aquí podría haber desaparecido...".

Al día siguiente la pequeña sigue sin aparecer. "Cuando mi hermana mayor se pone a trabajar, se sorprende al ver el titular en la primera página del diario : 'Chica, de 11 años, desaparece en Newport '. ¿Linda? ¿Desapareció? "No, no, no", piensa ella".

Cerca de la casa de Linda, un hombre sale a montar en bici con su hijo de 4 años. Va camino de Back Bay, van buscando un lugar donde observar las ranas.

"El hombre está mirando en la zanja en el lado este de Back Bay Drive, buscando ranas. En vez de eso, ve algo pequeño y pálido. Mi mano. Él ve mi mano. Grita, tratando de despertarme".

"Sus amigos vienen cuando le oyen gritar. No saben quién soy, por supuesto... o quién era yo. Pero ven el cuerpo de una chica joven, con el vestido de mi mamá. Me han estrangulado".

"La búsqueda de Linda Ann O'Keefe es ahora la búsqueda del asesino de Linda Ann o'keefe. ¿Era alguien que conocía? ¿un extraño? ¿el hombre de la camioneta? Hay tantas preguntas".

"Habrá teorías, y un bosquejo de una 'persona de interés', pero mi asesinato eventualmente se convertirá en un caso sin resolver. Los detectives de NBPD todavía miran mi expediente, entrevistan a la gente que me vio o me conocía, siguen los plomos... pero los rastros no conducen a ninguna parte".

