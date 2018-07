Las 49 amantes del narco Pablo Escobar Gaviria muertas en 'extrañas' circunstancias

Y confesaba: "A María Victoria la conocí cuando yo no tenía un peso en el bolsillo, en esa época me quiso pobre y sin plata. Y ahora rico y con problemas me sigue queriendo igual. Eso es amor. Y pensar que yo la enamoré dedicándole canciones y regalándole chocolatinas. En cambio, estas viejas (hablaba de sus amantes) me conocieron con dinero y poder. No está claro qué tan enamoradas están de mí o del mito Pablo Escobar".