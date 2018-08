Jennifer López sale a la calle sin pantalones... y enloquece a sus fans

Después de celebrar sus 49 primaveras en las Bahamas junto a su amado Alex Rodríguez y sus mellizos Max y Emme, Jennifer López está de regreso en las alfombras rojas de mayor prestigio y, como siempre se espera de la diva del Bronx, vuelve con una declaración de moda verdaderamente única.Polémica en las redes por este bolso de Jennifer López

J.Lo, una de las celebridades más influyentes de la moda femenina, asistió el martes a un evento musical en Manhattan vestida con un atrevido atuendo que causó furor entre sus seguidores.

La reconocida cantante y actriz dio mucho de qué hablar en las redes sociales y en las publicaciones de la industria de la moda, al salir a la calle sin pantalón, solo con unas botas-jeans de tacón alto hasta las rodillas.

Confeccionadas en piel y mezclilla, es un diseño de la casa italiana Versace, parte de su colección Resort 2019.

#JenniferLopez wearing a pair of denim boots from the #VersaceResort19 collection. #VersaceCelebrities https://t.co/3RxPsl4NwR pic.twitter.com/LEnbqb7Mwy