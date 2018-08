Las declaraciones inauditas de una legisladora mexicana sobre las relaciones homosexuales

Se llama Concepción Herrera Martínez, fue elegida el pasado 1 de julio para una diputación en México, específicamente en el Estado de Querétaro.

La legisladora realizó una declaración inesperada a la revista Tribuna de Querétaro, una publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de una universidad pública de ese estado del centro del país, afirmando que los matrimonios igualitarios son un instrumento para controlar la natalidad en el mundo y podrían causar la extinción de la humanidad.

Ex militante del oficialista PRI, del que salió para fundar y dirigir el partido Querétaro Independiente, Connie Herrera declaró a la publicación de la Universidad Autónoma de Querétaro, que en su papel de legisladora trabajará a favor de la "familia natural".

Aseguró que el estado de Querétaro "tiene la obligación de resguardar los pilares fundamentales del país, que tienen que ver con la soberanía, la República y la familia, por supuesto, porque es la primera institución".

La próxima legisladora advirtió además que la agenda de género y las relaciones homosexuales responden a intereses de grupos de poder, que las fomentan junto con el consumo de drogas.

"(Los bebés con padres drogadictos) nacen enfermos, literal, desnutridos, con problemas de síndrome de Down; están pidiendo coca. Lloran y dicen: ¡coca!, ¡heroína!. ¿Cómo le haces para ese control de la natalidad? Entonces tiene que haber una política pública que garantice que la propia gente lo compre. ¿Y cuál es esa? Pues la de género", consideró Herrera.

Por eso consideró que la aceptación internacional de las uniones homosexuales sirve como "un control de la natalidad, pero también es cierto que puedes llegar a la extinción de la humanidad".

Connie Herrera llegará al Congreso local por el partido Querétaro Independiente, que logró 4.4% de la votación en el estado.

Tras sus declaraciones, Herrera aseguró que fue una plática personal con un periodista, al margen de la entrevista.

"Concluimos la entrevista sin pena ni gloria, pero de manera inocente, podría decirlo, yo compartí un café y platicamos sobre temas de familia. No es el tema de retractarme, sino de poner en contexto. Si a ustedes les sorprendió el titular, a mí más. El titular no tiene nada que ver con las preguntas que me hicieron", explicó Herrera.

Afirmó además que no legislará con base en sus creencias. "La unión entre personas del mismo sexo es un derecho; no es el tema del partido ni un tema personal, es un tema de derechos humanos, y un tema que está pendiente en el Legislatura; habrá que trabajarlo y trabajar con la sociedad".