La tortuosa y cruda historia de Luis Miguel que la serie de Netflix no contó

La escritora mexicana Claudia de Icaza, en 1994 publicó un libro en el que contaba detalles íntimos de la vida de Luis Miguel, por ello, ese mismo año fue demandada por el cantante. Algunas de esos pormenores se han hecho públicos en la serie biográfica de Netflix, otras se han pretendido mantener ocultos.

El cantante llevó a los tribunales a De Icaza -que en la serie está presuntamente representada por el personaje de Cynthia Casas- por difamación y daño moral. Pedía que lo indemnizara con 7 millones de dólares.

Pero después de tres años y medio en los juzgados, ella resultó triunfante y de su libro El gran solitario, biografía no autorizada se han vendido 96.000 copias.

En una entrevista que De Icaza concedió al portal web Infobae, desveló aspectos del cantante que no se han tocado hasta ahora.

"Yo fui la primera que hizo público todo lo que estamos viendo. Antes de mi libro no se había escrito que era explotado por el papá, que había entrado al medio por Durazo (Arturo Durazo, un corrupto político mexicano) cómo había sido su primera relación sexual, pero el artista se enfadó con la reportera y la demandó. Imagínate qué puedes pensar después de que viviste un juicio con un personaje tan seductor y que 24 años después se pone a platicar su verdad y es lo mismo que escribiste."

"Para él fue un juicio más en su vida, y aunque estaba en el mejor momento de su carrera, 7 millones de dólares no le venían mal, pero imagínate si él hubiera ganado el juicio y 24 años después sale con la batea de babas (tontería) de decir lo mismo que yo ya había dicho, hubiera sido patético. Yo defendí mi integridad como periodista y como escritora. En la serie se está usando lo que yo escribí en su momento como un homenaje a sus fans, porque en mi libro yo encumbraba al ser humano que dejó todo al servicio de la carrera. Yo solo lo vi en el juzgado una vez, pero desde el minuto uno me di cuenta de que él estaba rodeado por todos, los jueces, ministerios públicos, hasta la mecanógrafa que se robó la pluma con la que él firmó. Yo juraba que iba a perder el juicio. Aquí era contra la libertad de expresión y no contra una reportera y mis compañeros de "chisme" deberían de entender que lo que me estaba pasando a mí les podía pasar a ellos".

"Cuando lo vi en el juzgado, bastante déspota con mirada de ‘te voy a joder", pero al final de cuentas yo no lo veo así, es una persona muy educada y tímida. Lo que importa son los perros que contrata para que te ladren, como los abogados que lo defendieron. Mi casa estuvo vigilada por judiciales (policías federales) 7 meses, no sabes todo lo que pasé".