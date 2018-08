La actriz y cantante Jennifer Lopez volverá a la gran pantalla como protagonista de "Hustlers", en la que se meterá en la piel de una ex "stripper" que junto a otras mujeres planea robar a sus clientes ricos.

Ninguna otra actriz podría interpretar este personaje con tanta "complejidad, humanidad e inteligencia", dijo la directora Lorene Scafaria ("The Meddler) al Hollywood Reporter hablando sobre el reparto.

¿DE CANTANTE A STRIPPER? Jennifer López iniciará una nueva faceta en su carrera https://t.co/FlcxeAefSc pic.twitter.com/K4zH85imoL — SuNoticiero (@SuNoticiero) 8 de agosto de 2018

La película está basada en la historia real de un grupo de ex "strippers" de Nueva York que urdieron un plan para robar a sus clientes ricos de Wall Street cientos de miles de dólares.

Scafaria también escribió el guión tras la publicación de un artículo en la revista New York Magazine en 2015. Lopez interpretará a la líder del grupo.

López, nacida en el Bronx pero de origen puertorriqueño ya ha sido protagonista en varios filmes como las comedias románticas "The Wedding Planner" (2001) y "Manhattan Love Story" (2002), entre otras. Recientemente participó en la cinta de suspenso "The Boy Next Door"