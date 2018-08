Así asesinan a tiros a una chica en su fiesta de cumpleaños

Tres jóvenes han muerto asesinados por varios pandilleros este pasado 11 de agosto de 2018 en Ji-Paraná, una localidad brasileña situada en el estado de Rondonia, cuando asistían a la celebración del cumpleaños de una de las víctimas.

El bestial y despiadado homicidio ha sido grabado por las cámaras de seguridad de un edificio.



Los hechos sucedieron en torno a las once de la noche (hora brasileña) del sábado, cuando Eliana Ferreira Campos estaba celebrando junto a sus amigos su 24 cumpleaños. La chica había alquilado una casa para realizar la fiesta y estaba charlando con un grupo en el exterior.

Es en ese momento cuando las imágenes muestran la llegada de varios jóvenes que empiezan a agredir a los presentes, centrándose especialmente en ella, a la que acaban tirando al suelo y propinándole un balazo mortal.

Aunque el vídeo solamente muestre el crimen de Eliana, otras dos personas de su grupo de amigos fueron asesinadas el mismo día. Se trata de Paloma de Oliveira Guimarães, de 26 años, y de Edmundo Cristian Ferreira de Matos de 18, recoge el Daily Mail.

Los asesinos identificados hasta el momento por la policía son tres hombres de 22, 23 y 25 años.

Los medios locales apuntan a un ajuste de cuentas entre las facciones criminales de dos pandillas que operan en la ciudad, Comando Rojo y Primer Comando de la Capital, según recoge El Español.

Uno de los acusados, Ray S.S., declaró ante los agentes que no está arrepentido porque "si no los mato yo, son ellos quienes me matan porque estamos en guerra", confesando que él y sus compañeros habían planeado matar todavía a más personas presentes en la fiesta.