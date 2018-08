Patrulleros Fronterizos estadounidenses encuentran a 128 inmigrantes abandonados por coyotes

Los agentes de la Patrulla Fronteriza en Ajo detuvieron a un grupo de 128 inmigrantes ilegales que pretendían cruzar desde México hacia Arizona, de acuerdo con una información publicada en la página web del Departamento de Seguridad Nacional.

El grupo, que presuntamente había sido guiado por coyotes, estaba compuesto por adultos y niños de apenas cuatro años que provenían de Guatemala, Honduras, El Salvador y México.

Asimismo, dentro de los detenidos los agentes identificaron a varias personas que habían sido previamente acusadas por violar las leyes de inmigración al tratar de ingresar al país de manera ilegal.

Tras llevar a los inmigrantes a las oficinas de la Patrulla Fronteriza en Ajo, fueron entregados al centro de Operaciones de Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ajo #USBP agents encounter a large group of migrants left in the desert by unscrupulous smugglers who prey on vulnerable people. #CBP agents took everyone into custody, preventing a potentially dangerous situation in 100 degree heat. Details: https://t.co/pryLKo4jF2 pic.twitter.com/AAmXtTQktz