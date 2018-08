Entra en la NASA, lo celebra en Twitter, insulta a un desconocido y recibe una lección

Muy poco le duro la felicidad a una joven que al ser aceptada en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, más conocida como NASA (por sus siglas en inglés), manifestó su excesiva emoción en las redes sociales y perdó las formas, vamos, que se vino arriba.

"Todo el mundo cállese la jodida boca. Fui aceptada como pasante en la NASA", escribió Naomi H en la red social.

Otro usuario, llamado Homer Hickman, le respondió con una sola palabra: "Lenguaje". Hacía referencia a que moderara su vocabulario.

La joven, sin saber quién era esa persona que le escribía, le retrucó:

Sin embargo, lo que escribió Hickman después seguro dejo fría a la entusiasta joven del otro lado de la pantalla.

A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj