Regalo para los fans: La foto más caliente de Dua Lipa

La reconocida cantante Dua Lipa, que empezó su fama gracias a covers que publicaba en YouTube, estuvo de cumpleaños. Con 23 años, es una de las artistas más populares del momento.

Muchos creen que su nombre es meramente producto de la necesidad de encontrar uno artístico. Sin embargo, es el que un 22 de agosto de 1955 le dieron sus padres en Reino Unido, lugar de su nacimiento. La traducción en albano es "amor".

Junto con la celebración de su cumpleaños, Dua Lipa celebra también la llegada a los 17 millones de seguidores en Instagram y les da las gracias por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera con una fotografía de infarto en la que dejó poco a la imaginación.

La cantante, compositora y modelo ha alcanzado la fama gracias a sus éxitos "New Love" y "Be The One", por los que fue nominada a los Europe Music Awards 2016 y gracias a "Blow Your Mind" en 2017 clasificó en el Billboard Hot 100. También ha participado en canciones con Sean Paul y Martin Garrix. Nominada en varias categorías de los Premios Brit 2018, y además anunció que está trabajando en su segundo álbum.

Sus padres han sido un apoyo incondicional en su carrera. Nacidos en Kosovo, fueron refugiados en Reino Unido hasta que más adelante pudieron volver y ayudaron a su hija a definir su carrera, y vaya que lo han hecho, no?