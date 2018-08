La demanda que llegará a Brad Pitt y que esta vez no será de Angelina Jolie

Brad Pitt, construyó más de 100 casas ecológicas en Nueva Orleans, lo hizo en el año 2008, a través de la fundación de su propiedad que llevó a cabo el proyecto: Make it Right.

Al día de hoy, según el abogado Ron Austin, las casas (construidas en un área de Nueva Orleans que fue muy afectada por Katrina) presentan un deterioro importante, por lo que planea demandar a la mencionada fundación en nombre de algunos residentes de la localidad Lower Ninth Ward.

Dice que los residentes han reportado enfermedades y dolores de cabeza, además de problemas de infraestructura.

Según Austin, Make It Right "hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho". El reporte no indicó cuántos residentes se unirían a la querella.