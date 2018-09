Una modelo australiana aparece muerta en el yate de un magnate mexicano

Las autoridades de Grecia están investigando la misteriosa muerte de una modelo australiana después de que el cadáver de la joven, de 20 años, fuera descubierto a bordo de un súper yate propiedad de un multimillonario mexicano en una isla griega, informa SBS News. (Asesinato: encuentran estrangulada en su cama a ex modelo de Playboy)



De acuerdo con los reportes, Sinead McNamara fue encontrada inconsciente alrededor de las 02:00 en la parte trasera del Mayan Queen IV en el puerto griego de Argostoli en Cefalonia. El médico de la embarcación y los funcionarios de la autoridad portuaria intentaron reanimarla y un helicóptero llegó al lugar para trasladarla a un hospital, pero murió en el camino.



La causa de la muerte de la modelo aún no ha sido revelada. No obstante, según han comentado las autoridades al periódico The Times, las pruebas iniciales apuntan a la posibilidad de un suicidio, teniendo en cuenta que fue encontrada colgada en la cubierta trasera. (El asesinato de Mollie Tibbetts: los escabrosos detalles del crimen que conmueve a Estados Unidos)



McNamara, quien fue descrita como una modelo de Instagram con más de 20.000 seguidores, había estado trabajando durante los últimos cuatro meses en el yate, de más de 140 millones de dólares, propiedad de Alberto Baillères, un magnate minero mexicano de 87 años. No obstante, no está claro qué tipo de trabajo estaba realizando la joven.



Según los informes, Bailleres no estaba en Grecia cuando McNamara murió. Él había dejado el yate el martes y McNamara se quedó en el barco con la tripulación. Todavía no está claro qué ocurrió en los días previos a su muerte.