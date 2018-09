Alarma en el aeropuerto de Nueva York por amenaza bacteriológica

El alcade de Nueva York confirmó que un avión fue puesto en cuarentena en el Aereopuerto Kenennedy de Nueva York, las autoridades recibieron reportes de numerosos pasajeros seriamente enfermos a bordo del vuelo procedente de Dubai. El vuelo de Emirates aterrizó la mañana de este miércoles.(Trump en la Casa Blanca: "¡Matemoslo!", "Vayamos ahí y matemos a muchos")

Varias ambulancias se acercaron a la aeronave, mientras los viajeros, con síntomas como las tos y fiebre alta, permanecían en el interior del Airbus A380. Según reportó NBC, al menos 100 de los cerca de 500 pasajeros a bordo presentaron los síntomas.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.