La tortuosa relación de Ariana Grande con Mac Miller

El rapero Mac Miller, que ha fallecido éste viernes 7 de septiembre, había pasado por una dolorosa ruptura en mayo de 2018 con la cantante Ariana Grande, luego de una tortuosa relación en la que la pauta la marcaban los momentos difíciles por las adicciones de él (Muere a los 26 años, de una sobredosis de drogas, el rapero Mac Miller).

Pese a que en el momento de la separación Ariana consoló a sus seguidores afirmando que seguirían siendo amigos, al parecer el noviazgo no habría terminado en buenos términos (No creerás la razón por la que Pamela Anderson terminó su relación con el futbolista Adil Rami).

Los jóvenes artistas hicieron pública su relación en septiembre de 2016, tres años después de que colaboraran en el exitoso single de ella titulado "The Way" (La desesperada llamada que hizo la modelo australiana antes de ser encontrada muerta en el yate del magnate mexicano ).

"Yo no conté lo duro y siniestro que era cuando estaba ocurriendo, pero lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón para que él resuelva sus problemas y para que la próxima mujer que se encuentre en ese lugar no sufra", publicó Grande en su cuenta de Twitter el pasado 23 de mayo para dar por confirmada la ruptura entre ambos (Cómo fue que un capo mexicano le robó a Pablo Escobar 12 toneladas de cocaina).

Pocos días antes, Mac Miller había estrellado su auto contra un poste de luz en Los Ángeles y dado a la fuga hasta que fue detenido por la policía y se comprobó que manejaba ebrio. Grande lamentó este accidente y le dedicó un mensaje en su Twitter, sin mencionarlo: "Por favor, cuídate".

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 17, 2018





Luego, el 30 de mayo, Ariana Grande confirmaba en redes sociales que comenzaba una nueva relación con Pete Davidson, comediante que se hizo famoso por sus participaciones en el show "Saturday Night Live".

La noticia sobre el vínculo con Davidson incomodó al rapero, quien luego compuso y difundió una canción, titulada Programs, donde afirmaba que no hablaría más con su ex novia si ella no tenía amor que ofrecerle.





Esa letra de Mac Miller generó gran revuelo entre los fanáticos de la cantante de 25 años, y ella reaccionó velozmente con un duro mensaje en sus redes sociales que fue festejado por muchos.

"No soy niñera ni madre y ninguna mujer debería sentir que debe serlo. Lo he cuidado y he intentado apoyarlo en su sobriedad y recé por su estabilidad durante años (y siempre lo haré), pero avergonzar y culpar a las mujeres por culpa de la incapacidad de un hombre para librarse de su mierda es un gran problema", concluyó Grande.

El pasado 13 de agosto, Mac Miller cantó "Ladders", su último hit, en el late show de Stephen Colbert