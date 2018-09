Este perro salva a un hombre de pasar toda su vida en prisión por 'matón'

Habrá quien discrepe con la tesis de que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no será Joshua Horner.

El hallazgo de un perro labrador negro ha resuelto este lunes una investigación criminal y ha evitado que un hombre pase los próximos 50 años de su vida en prisión.

Joshua, un plomero de Redmond (Oregón) fue condenado el 12 de abril de 2017 a 50 años de cárcel por abusos sexuales a una menor. Durante el juicio, la joven testificó que Horner había amenazado con disparar a sus animales si ella acudía a la policía a denunciar los hechos, y dijo que había matado a su perro para demostrarlo.

Seis meses después de que Horner fuera condenado por un jurado, cuyo veredicto no fue unánime, el hombre pidió ayuda a la organización Innocence Project para probar su inocencia.

El fiscal de distrito del condado de Deschutes, John Hummel, aceptó también colaborar en la nueva investigación, porque el asunto del perro se mencionó sólo durante el juicio, y no tuvo tiempo para analizarlo apropiadamente antes.

Horner negó en todo momento haber disparado al perro, de forma que encontrar al animal con vida podría demostrar que la joven mintió cuando estaba bajo juramento. Y los investigadores, tras seguir varias pistas sin éxito, lograron finalmente localizarlo en Gearhart (Oregón).

"El perro Lucy no fue baleado. Está vivo y sano", ha asegurado la oficina del fiscal en un comunicado. Así, el fiscal comunicó este lunes al juez que no está seguro de que Horner no abusara sexualmente de la joven (cuya identidad no ha trascendido), pero que ahora no está convencido de que sí lo hiciera.

Una Corte de Apelaciones había anulado anteriormente la condena y había ordenado un nuevo juicio, al considerar que la defensa no había podido presentar una prueba de la inocencia del acusado (que nada tiene que ver con el perro).

Pero el juez, una vez escuchado al fiscal, decidió este lunes anular el nuevo juicio y dejar libre a Horner.