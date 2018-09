Video: El crudo documental de la BBC que muestra cómo operan las peligrosas bandas de secuestradores en Venezuela

Mientras el mundo observa la crisis humanitaria sin precedentes que vive Venezuela, así como la mayor crisis migratoria que haya sucedido en América Latina. Los ciudadanos venezolanos padecen los resultados de las políticas públicas ideadas por los regímenes de Chávez y Maduro que le hacen la han hecho la vida un calvario. (ONU: sigue llegando información de muertes por malnutrición en Venezuela)

Uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar y razón por la cual muchos venezolanos han decidido salir huyendo del país es la inseguridad. La probabilidad de perder la vida o de sufrir algún acto de delincuencia, es muy alta, de hecho la más alta del mundo.

En este sentido, recientemente el periodista Ben Zand - productor y presentador - publicó para la BBC un fragmento del documental "Las ciudades más peligrosas del mundo" que incluye varias contenidos, entre ellos uno titulado "Cara a cara con las bandas secuestradoras de Caracas" en el que puede ver cómo operan las bandas secuestradoras más peligrosas de Caracas (Venezuela).

Aunque el régimen venezolano no ofrece datos oficiales, de acuerdo a las cifras desveladas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) - y como dice la BBC - Caracas es, efectivamente, la ciudad capital más letal y con la tasa de asesinatos más alta del mundo. Venezuela y su capital están en caos, y entrar como periodista, además de arriesgado, es casi imposible.

A pesar de los impedimentos diseñados por el régimen de Maduro para evitar que se conozca detalles de la crisis en Venezuela, Zand se introdujo como turista para aproximarse a la realidad que sufre Caracas en relación con los secuestros y el crimen organizado.

Los delincuentes confesos les dan sólo 10 minutos para hacer la entrevista al conductor Ben Zand y a su camarógrafo. Si se demoran más, la solución es muy simple: los matan.

Comenzando el fragmento del documental, uno de los delincuentes le dice a Zand en tono amenazador: "¿Quieres ver más cerca? ¿Quieres ver más cerca?" Mientras le apunta con un arma. "Este tiene como pinta de paco (policía), tiene pinta de esos que traicionan a la gente".

El periodista Ben Zand se muestra nervioso y le contesta: "¿En serio? No soy policía amigo, solo periodista".

La impunidad en Venezuela también es de las más altas del mundo, aunque la ausencia de datos por parte de la dictadura impide obtener una cifra oficial, diversos reportes de organizaciones como el OVV, hablan de más de un 90% de impunidad en Venezuela durante los últimos años. Y en el documental eso se nota.

"Lo mejor de todo es cuando son empresarios, primero los estudiamos por dos o tres semanas, agarramos un carro, le llegamos, lo amarramos, los enteipamos (cubrir con cinta adhesiva), y ahí vamos pidiendo"

"¿Cómo decirte pues? Depende de cómo gane el empresario, nosotros le pedimos por dólares, mil dólares, dos mil dólares, ¿sabes? Por secuestro." declara uno de los secuestradores. (Antonio Ledezma: “Venezuela es un campo de concentración controlado por Maduro”)







Luego añaden: "¿Tú no te has dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela? ¿(No ves) este país como está ahorita de volteado, que lo tienen patas arriba? Y para sobrevivir uno hay que buscar la manera es en esto (empuña el arma), esto es lo de nosotros, buscar la comida para nuestros familiares, como un contacto con drogas, secuestros, cuestiones así ¿sabes?"

"Yo he matado (personas) de hasta de 14 y 15 años, aquí el que se resbale con nosotros, nosotros igualito lo matamos"

Ante la pregunta de Zand acerca de como llegaron relacionarse de tal forma con el crimen, responden: "Este es nuestro modo de vida, ya nosotros no podemos salirnos de aquí, ya nosotros no podemos salir nada de nada, así tu intentes hacer lo que sea, igualito vas pa esa, te vas a morir, ¿Me entiendes? Y si me voy a morir y ya hice lo malo, voy a seguir haciendo lo malo, total no me importa".

El trabajo periodístico muestra un trozo de la realidad venezolana, pero no es nada comparado con lo que sufren los caraqueños día a día, robos, secuestros, encuentros entre bandas, en la ciudad más peligrosa del mundo, la muerte está al acecho cada hora.(Un topo del Departamento de Estado 'torpedea' la política de mano dura de Trump con Venezuela)