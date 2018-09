La experiencia sexual que reveló Paul McCartney y en la que estaba involucrado John Lennon

Paul McCartney estrena su nueva producción musical "Egypt Station", al menos esa fue la razón por la cual concedió una entrevista a la revista GQ, sin embargo, lo sorprendente fue la declaración sexual que dio el ex Beatle. Contó que él y Jhon Lennon se masturbaron juntos.

