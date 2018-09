La actriz porno Stormy Daniels revelará los detalles de su affaire con Donald Trump

Del porno a un romance con el actual presidente de Estados Unidos. La estrella de cine adulto Stormy Daniels dijo que publicará en octubre, poco antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, una autobiografía en la que dará detalles de su presunto romance con Donald Trump.

Daniels, quien dice haber tenido una aventura amorosa con Trump en 2006, cuando Melania, esposa del multimillonario, había dado a luz a su hijo Barron, dijo que le dedicaría el libro -titulado "La divulgación completa (Full disclosure)"- a su joven hija.

"¿No creyeron realmente que me guardaría algo?", dijo Daniels en el programa de televisión The View. "Voy a escribir todo e incluirlo, y la gente puede pensar lo que quiera de mí, pero al menos es la verdad, no es que no hayan estado pensando eso de mí de todos modos".