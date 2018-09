El Huracán Florence llegó a la costa este de Estados Unidos y ya causa estragos

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), confirmó que el huracán Florence tocó tierra este viernes 14 de septiembre cerca de Wrightsville Beach, Carolina del Norte, a las 07H15 (11H15 GMT).

El Centro Nacional de Huracanes precisó que el vórtice del meteoro penetró a tierra firme con vientos sostenidos de 150 km/h (90 mph), lo que vuelve a Florence un huracán de categoría 1 en términos de intensidad de viento.

Más de 60 personas tuvieron que ser sacadas de un motel que se derrumbó y muchos más que desafiaron las órdenes de evacuación esperaban ser rescatados. Pedazos de inmuebles destrozados por el huracán volaban por los aires.

Los meteorólogos advirtieron que el aterrador ataque durará horas y horas, porque Florence avanzaba lentamente y sigue recibiendo energía del océano.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9