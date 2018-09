Indignación en la farándula colombiana: una actriz denunció una brutal golpiza de su ex novio actor

Una vergüenza que debería tener serias consecuencias.

Después de más de un mes de cirugías, la actriz Eileen Moreno pudo denunciar públicamente a su ex pareja, el también actor Alejandro García, por una brutal golpiza que le propinó en una estadía en México, y que le dejó fracturas en la nariz y el ojo izquierdo. Así lo confesó en un dramático testimonio hecho a la emisora La W.

La noche del pasado 23 de julio, la pareja de actores inició una discusión en una reunión en el apartamento del mánager Gabriel Blanco, en México. La actriz, conocida por sus papeles en novelas como Escobar, el patrón del mal y Diomedes, el cacique de la Junta, entre otras, impidió que Alejandro viera los mensajes que le enviaban por Instagram.

Eso enfureció al actor, quien la maltrató con ofensas delante de todos los invitados. "Ellos me decían: no te dejes tratar así", contó Moreno a la periodista Vicky Dávila. Y decidió, esa misma noche, recoger sus cosas en el apartamento que compartían juntos y marcharse.

Antes de que llegara el taxi que había pedido, se dio cuenta de que dejó el pasaporte arriba. Así que decide ir a buscarlo, lo que aprovechó García para atacarla.

"Me arrastra por el piso, yo empiezo a gritar. Él me tira al ascensor y me manda un golpe a la cara. Sigo gritando. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegó en la cara".