Un restaurante le hizo un descuento a una mujer de 109 años y terminó por deberle dinero

Por Allison Klein, de The Washington Post:

Cuando Helen Self cumplió 100 años, dio una vuelta en una Harley-Davidson.

Cuando cumplió 108 años, fue nombrada una de las dos personas más mayores de Montana.

Y cuando Self cumplió 109 hace unas semanas, obtuvo un enorme descuento de cumpleaños en función de su edad: un restaurante le dio un descuento del 109 por ciento en su comida, lo que significa que el restaurante realmente le acabó pagando por comer allí.

El dueño del restaurante, Nick Alonzo, estaba allí para darle el dinero, y ella le dio un beso en la mejilla.

"Volveré el próximo año", afirmó Self, según dijo su hija Shirley Gunter, de 86 años. "No le diga a su esposa que lo besé".

El descuento de cumpleaños del Montana Club es legendario en Missoula. Es un popular restaurante especializado en carnes y mariscos, y la mayoría de las noches se puede ver a uno o dos clientes recolectando aplicando el popular descuento: uno (1) por ciento de descuento en una comida por cada año de vida de la persona.

Self comenzó a ir al Montana Club por su cumpleaños cuando tenía 99 años. Al año siguiente, obtuvo un descuento del ciento por ciento.

En ese momento, Alonzo se rió con ella y le dijo: "El próximo año, tendré que empezar a pagarte".

Cada año desde entonces, eso es exactamente lo que hacía.

Entonces, cuando Self cumplió 109 años el 17 de agosto, no había dudas sobre a dónde iría a celebrarlo. Se sentó en una mesa cerca de la ventana con unos 20 miembros de su familia, listos para comer.

Ella pidió el plato de camarones empanizados por USD 14.99, que venía con una ensalada y una papa horneada. Alonzo apareció al final de la comida. "Siempre estoy allí. Alguien tiene que pagarle", afirmó Alonzo.

El año pasado, en su cumpleaños, Alonzo le sugirió que tomara el dinero que le dio para que fuera a jugar a las máquinas tragamonedas que quedan en la parte posterior del restaurante.

<img src='http://www.periodistadigital.com/imagenes/2018/09/14/helen3.jpg'>

Ella le dijo: "Nick Alonzo, no voy a dejar mi dinero aquí, me lo llevo a casa", según el relato de su hija.



Self, que ha sido viuda durante 18 años, tuvo dos hijos, pero uno de ellos murió antes de cumplir los 100. Tiene siete nietos, seis bisnietos y cuatro tataranietos, y se espera otro para este mes.

Su hija dijo que Self pesa 52 kilos, lo que siempre ha pesado, y goza de una excelente salud, excepto por la pérdida de audición. Ella usa una silla de ruedas ocasionalmente pero rechaza usar un bastón, y cuando camina, "se aferra a quien sea que esté a su lado".

Gunter dijo que su madre no toma ningún medicamento, y que su médico afirma: "Ella solo viene aquí una vez al año para avisarme de que está viva".

En una llamada telefónica con The Washington Post, Self apostilló que ella atribuye su longevidad a no comer en exceso y a su enfoque relajado de la vida.

"Toma la vida como viene y no te emociones demasiado por nada", remarcó.

Su hija explicó que Self todavía disfruta de muchas actividades, como ir de campamento con su nieta.

"Ella duerme en la caravana, le encanta", agregó.