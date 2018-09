Vídeo: "Sobreviviente" el gatito con suerte que burló al huracán Florence y a la muerte

El huracán Florence no escoge a sus víctimas, y las mascotas también sufren las consecuencias de las inundaciones que han ocurrido en la costa este de los Estados Unidos. (El Huracán Florence llegó a la costa este de Estados Unidos y ya causa estragos)

Es lo que ocurrió con "Survivor" ("Sobreviviente"), un gatito afortunado que había quedado atrapado en la localidad de New Bern, Carolina del Norte.

Love the kitty rescue photos. The man said the cat's name is "Survivor." My cat used to chill on my shoulder like that, even when I wasn't fleeing something. #Hurricane Florence pic.twitter.com/6rcZs4MMMW