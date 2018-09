Abusos, maltratos y explotación de Mia Farrow a su hija, la actual esposa de Woody Allen

Soon-Yi Previn, actual esposa de Woody Allen, inicialmente fue vista como una víctima, como si su juventud y relativa inocencia fueron aprovechadas por un hombre poderoso, mucho mayor que la arrastró a sus redes. O, alternativamente, era una seductora que ingenuamente traicionó a la figura parecida a la Madre Teresa que la había salvado de la vida en un orfanato.

Hoy en día, Soon-Yi Previn es vista como una especie de cómplice, quien, se ha mantenido al lado de Allen, incluso cuando se hicieron acusaciones por parte de Dylan Farrow quien afirmó que el padre adoptivo de Dylan, Woody Allen, abusó sexualmente de ella.

Bajo este contexto, Soon-Yi Previn, habló por primera vez de las graves acusaciones de abuso sexual en contra de su marido hechas por Mia Farrow, ex esposa de Allen, y su hija Dylan. (Así fue la violenta pelea de Cardi B y Nicki Minaj en la semana de la moda de Nueva York)

En una entrevista con Vulture, Previn acusó a Mia Farrow de aprovecharse del movimiento #MeToo, surgido a raíz de las denuncias de abuso contra el productor Harvey Weinstein, para sus propios fines.

"Lo que ha pasado con Woody es muy irritante, muy injusto", manifestó. "(Mia) se aprovechó del movimiento #MeToo y ha presentado a Dylan como una víctima. Y toda una generación está escuchando sobre ello cuando no debería".

Woody Allen enfrentó el rechazo mundial después que su hija contara cómo fue el día abusó de ella en 1992, cuando era una niña de 7 años. (La experiencia sexual que reveló Paul McCartney y en la que estaba involucrado John Lennon)

Las acusaciones de Dylan surgieron por primera vez en medio del duro proceso de divorcio de sus padres, ocurrido después de que Allen dejara a Mia Farrow por Soon-yi Previn, la hija adoptiva, entonces de 21 años, de un matrimonio anterior de la actriz.

Durante la entrevista Previn también se refirió a la decisión de comenzar su relación con Woody Allen como "un dilema moral" que afectó a Mia Farrow. "(Fue) una gran traición por nuestra parte, una cosa terrible, un fuerte impacto puesto en ella".

Según la hermana de Allen, Letty Aronson, cuando Farrow descubrió el romance en enero de 1992 al encontrar a fotos de Previn desnuda en la casa de Allen, ella declaró: "Se llevó a mi hija, voy a tomar la suya".

"Mia era tan volátil. Entiendo que estuviera enojada, no me malinterpretes, tenía todo el derecho a estarlo. Pero ella era como un sumidero arrastrando todo con ella", dijo Previn sobre el clima familiar durante el escándalo.

En la entrevista Soon-Yi Previn también habló de la crianza que le dio Mia Farrow, quien la adoptó en 1978 en Corea del Sur, donde la encontraron deambulando por las calles a los cinco años.

"Mia nunca fue buena conmigo, nunca fue cortés", aseguró. "Y aquí había una oportunidad para que alguien me muestre afecto y sea bueno conmigo, así que por supuesto que me emocioné y fui por ello. Sería una tonta, una idiota, una retrasada...si me hubiese quedado con Mia".