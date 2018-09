Seis perros fueron rescatados de la muerte tras el paso del huracán Florence (Vídeo)

El paso del huracan Florence ha dejado sus huellas, algunas muy lamentables y otras dignas de ser elogiadas como el rescate de seis perros que habían quedado encerrados en una jaula inundada.

El rescate fue publicado a través de un vídeo en las sociales, haciédose viral den solo minutos.

Al ver a los individuos, los animales comenzaron a ladrar y a apoyarse sobre la puerta enrejada, en una clara señal de desesperación.

De acuerdo a los primeros reportes, los perros fueron abandonados por sus dueños, mientras éstos huían del huracán Florence.

El voluntario Ryan Nichols, de Texas, fue el encargado de abrir la jaula de los canes, con el agua prácticamente en sus rodillas.

Al abrir la valla, los animales salieron desesperados y atravesaron, con ciertas dificultades, la parte inundada. Pero después de unos segundos lograron llegar al jardín de la casa de Leland, Carolina del Norte.

FOTO

El conmovedor video ya tuvo más de un millón de reproducciones en las redes sociales.

El periodista Marcus DiPaola anunció la liberación de los perros a través de su Twitter y criticó a sus dueños: "El agua estaba tan alta que se habrían ahogado. ¡TRAIGA SUS MASCOTAS CON USTED!".

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.



We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy