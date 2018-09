Tres muertos y dos heridos por tiroteo en Maryland (Estados Unidos)

Un hombre mató a tres personas y ha dejado heridas a otras dos este jueves en un centro de distribución de droguerías en el condado de Harford, Maryland, dijeron funcionarios locales.

El tiroteo ocurrió en una instalación de apoyo de Rite Aid, y "lo que entiendo es que la ubicación ahora está segura", dijo la portavoz de Rite Aid, Susan Henderson.

Aproximadamente 1.000 empleados trabajan allí, dijo ella.

La Oficina del Sheriff del condado de Harford en Maryland (EEUU) ha informado que ha ocurrido un tiroteo que ya deja múltiples víctimas. El suceso está en desarrollo en Aberdeen, Maryland.

Se ha confirmado que al menos han muerto 3 personas, mientras otras dos se encuentran heridas.

El tiroteo ocurrió en una instalación de apoyo de Rite Aid, y "lo que entiendo es que la ubicación ahora está segura", dijo la portavoz de Rite Aid, Susan Henderson.

Aproximadamente 1.000 empleados trabajan allí, dijo ella.

Según reportes iniciales, cinco personas recibieron disparos: tres de ellas murieron.

El tiroteo se produjo en la instalación de soporte de una compañía farmacéutica llamada Rite Aid

"Evitar el área" escribió en Twitter la comisaría del condado de Harfort, Perryman que está a unos 55 kilómetros de Baltimore.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.