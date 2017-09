Julián Muñoz: "Isabel Pantoja me dejó tirado y me arrepiento de haberla conocido"

Dice el refrán que el amor dura 'lo que el agua en un cesto'. Y hay otro, que juega con las letras, según el cual del amor al rencor sólo hay un paso.

Era una de las entrevistas más esperadas. Durante años ha guardado silencio, pero ahora Julián Muñoz ha decidido romper su silencio y hablar sin tapujos de su paso por la cárcel y su relación con la tonadillera Isabel Pantoja.

Un año, cuatro meses y 20 días después de salir de la penitenciaria de Alhaurín de la Torre, el que fuera alcalde de Marbella recibía la libertad condicional después de seis años en prisión por blanqueo de capitales y desde entonces ha guardado silencio.

Ahora, Muñoz ha decidido conceder una entrevista a Kike Calleja para el programa «Sálvame», dejando titulares tan llamativos como que Pantoja fue el detonante de que su vida familiar quedara completamente destrozada:

«Me arrepiento de que Isabel se cruzase en mi vida. No fui feliz en Cantora. Ella va a lo suyo y no le importa nadie de su al rededor».

«He querido a una persona que no es que me fallara, es que me dejó tirado». Aunque la define como una persona que «mueve sus propios hilos, pero hace como que los mueven los demás».