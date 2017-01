La 'gira' por España de Susana Díaz arranca con insultos a Patxi López

Susana Díaz ha puesto su 'coche en marcha, aprovechando que el de Pedro Sánchez sigue en el garaje, y ha comenzado su gira por España (Venganza en el PSOE: agitan el misterioso y desastroso currículum académico de Patxi López).

La líder andaluza inició este sábado en Castilla y León su carrera hacia la secretaría general del PSOE con un llamamiento a la fraternidad de los socialistas como requisito para volver a ser, desde la unidad, una alternativa "reconocible" de Gobierno.

A la espera de que Díaz confirme su candidatura, algo que se da por hecho dentro y fuera del partido, distintos territorios han invitado a la presidenta de Andalucía a que pulse el ánimo de cuadros y bases.

Díaz aceptará esas invitaciones siempre que no le hagan descuidar sus funciones al frente del Ejecutivo. La primera parada fue en Palencia y Salamanca. Este 22 de enero de 2017 está en León.

Precisamente, en esa provincia y sobre todo en la comunidad los socialistas viven días rodeados de polémica.

Así, el presidente de la Ejecutiva del PSOE de Valladolid, Jorge Félix Alonso, ha negado insultos a Patxi López durante la asamblea que la formación celebró el pasado lunes y ha criticado la carta que parte de la militancia ha remitido al secretario provincial, Javier Izquierdo, en la que piden su dimisión si no es "capaz" de evitar incidentes como los que sucedieron ese día.

Otras fuentes sí han informado de los graves insultos al de momento único candidato y que han provocado esa petición de dimisiones.

Alonso ha lamentado y condenado los "insultos" entre compañeros y ha invitado a "relajar" los conflictos para que no haya esa "tensión", en referencia a los insultos que recibió Soraya Rodríguez durante la asamblea.

Sin embargo, el presidente de la Ejecutiva del PSOE de Valladolid -cargo honorífico en el partido- ha negado que se "insultara" a Patxi López. "Yo estaba presente el lunes en la sede del partido y es cierto que un compañero llamó traidora a Soraya, pero no oí que insultaran a Patxi López. Creo que es un tema que se ha sacado de contexto y que Soraya Rodríguez está distorsionando lo que sucedió", ha explicado Jorge Félix Alonso.

El exsecretario general del PSOE de Valladolid y que lleva 31 años como militante ha reconocido que no le gusta hacer declaraciones sobre las "interioridades" del partido, pero la carta que ha salido publicada en varios medios en la que se pide, por parte de la militancia, la dimisión de Javier Izquierdo le "ha obligado" a dar un paso al frente.

"No me gusta hacer declaraciones sobre las cosas del partido, pero me sorprende esa carta porque la mayoría de las personas que firman no estaban presentes el lunes en la asamblea", ha señalado Alonso para afirmar que los contrarios al actual secretario provincial de los socialistas aprovechan "cualquier asunto" para pedir su dimisión.

Alonso entiende que para eso existen otros "cauces" más apropiados como son los Comités Provinciales, al tiempo que ha pedido que nadie le "encasille" en ningún "bando" porque parece que en este partido "o estás con unos o estás contra otros", en referencia a la tensión dibujada en el PSOE por el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y que se ha trasladado a todos los ámbitos de la formación.