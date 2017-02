A Teresa Rodríguez le huele el culo a pólvora: Caída libre electoral de Podemos Andalucía

Podemos Andalucía se haría a día de hoy con el 13,7% de los votos en unas hipotéticas elecciones autonómicas, según los datos que maneja la propia formación (Los desempleados se hartan de las 'murgas' populistas de 'Kichi': "Burgués, eres un comemierda").

Este resultado supone sólo una pérdida de más de un punto frente al obtenido hace dos años, pero marca una tendencia preocupante: los podemitas no suben sino que bajan.

La derivada cobra importancia si se tiene en cuenta que Susana Díaz no pasa por sus mejores momentos y ha sufrido un tremendo desgaste en asuntos clave como la Sanidad. Y a eso se suma que el PP parece ir claramente al alza.

Desde Podemos se comenta que la caída preocupa a Pablo Iglesias, hasta el punto de replantearse el liderazgo de Teresa Rodríguez en la comunidad.

Precisamente, la coordinadora general de esta agrupación autonómica del partido morado aseguraba este fin de semana en Vistalegre II que cumplirá su mandato sí o sí.

Desde que la II Asamblea andaluza aprobara que el partido se conforme en Andalucía como un sujeto político con estatutos, CIF y censo propios, la líder andaluza ha sido tajante en su cumplimiento, aunque eso pueda suponer contradecir las pautas que se aprueben en la asamblea estatal de Podemos.

"Lo llevaremos adelante, con mucho diálogo, pero es una decisión que ya hemos tomado", llegó a afirmar Rodríguez.

EL CONSPIRADOR ERREJON

Aunque ha salido muy magullado de Vistalegre II y su futuro es más que sombrío, Iñigo Errejón tiene todavía bazas que jugar y una de ellas está en Andalucía, donde conspira para desplazar a Teresa Rordíguez desde hace varios meses.

Sus principales peones en Andalucía, Sergio Pascual y Alberto Montero, se quedaron fuera de la candidatura "Recuperar la Ilusión", pese a ser dos apoyos fundamentales, precisamente para que se centren "desde ya" en la ofensiva contra la anticapitalista Teresa Rodríguez.

Un golpe a Iglesias y Echenique

Si quiere sobrevivir, el errejonismo necesita derrocar a Rodríguez. La caída de esta afectaría a los dos principales rivales de Errejón a nivel nacional: Pablo Iglesias y Pablo Echenique.

El secretario general, recuerdan los errejonistas, situó a la andaluza como su número dos en la lista por las europeas y, después de unos meses de tensión, selló con ella, y el propio Echenique, una alianza que se ha mantenido hasta ahora. Tanto, que a nivel interno se considera que Rodríguez ha sido "la mejor herramienta" de Iglesias para "frenar" el avance de los afines a Errejón en Andalucía.

Echenique tiene en Rodríguez su principal apoyo dentro de Izquierda Anticapitalista. Ella, a diferencia de Miguel Urbán, no puso impedimentos a la hora de buscar acuerdos previos a Vistalegre II con Iglesias. Urbán, sin embargo, se negó a un "pacto de élites" de cara a la Asamblea Ciudadana, algo que, incluso, llevó a Errejón tender puentes con miembros de esta corriente.

El partido está en caída libre en Andalucía

Teresa Rodríguez no va a poner las cosas fáciles a los errejonistas. Consciente desde hace tiempo de la contestación interna que tiene en Podemos Andalucía, montó el año pasado una Asamblea Ciudadana regional exprés que pilló con el pie cambiado a sus oponentes. No obstante, esa maniobra ha sido considerada una "huida hacia adelante", que tiene fecha de caducidad.

El liderazgo de la anticapitalista acabará cuando se convoquen elecciones a la Junta de Andalucía, se celebren estas cuando corresponden -dentro de dos años- o se convoquen antes, puesto que no se descarta en absoluto un adelanto electoral en unos meses, si Susana Díaz da, como parece, el salto a Madrid.

Sea cuando sean los comicios, pillará en una situación delicada a Podemos Andalucía, que se encuentra en caída libre" en la región. La última encuesta, publicada la semana pasada, sitúa a la formación morada en un 13,7 % de los votos, más de un punto por debajo que hace dos años; y a Rodríguez como la tercera líder regional peor valorada.

Unos datos "demoledores" para un partido, cuya infraestructura en Andalucía es superior a la existente en otras comunidades autónomas, y para una dirigente que lleva "desde el minuto 1" asumiendo responsabilidades orgánicas en Podemos.

Pascual, el mejor situado para candidato a la Junta

El momento del asalto al poder en Podemos Andalucía se producirá con la convocatoria de primarias para elegir su candidato a la Junta. Será entonces cuando los errejonistas presenten una lista alternativa a la de Teresa Rodríguez.

Aunque en la federación hay dos pesos pesados del sector, como son los ya citados Alberto Montero y Sergio Pascual, Errejón se decantaría por este último para pelear contra la actual lideresa.

Esa elección se sustenta en que Pascual tiene mayor capacidad de movilización, al haber sido secretario de Organización, y porque Montero ya está al frente del partido en Málaga, cuya ejecutiva se muestra como una de las principales opositoras a Teresa Rodríguez.

La sucesión de Pablo Iglesias

Todos estos movimientos de Íñigo Errejón, para convertir Andalucía en una federación afín, tienen como fondo una meta oculta: estar situado en la mejor posición posible para suceder a Pablo Iglesias en un futuro no muy lejano.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que Errejón no ha presentado ahora candidatura a la secretaría general porque lo veía "prematuro", pero no ha descartado dar ese salto a medio plazo. Para ello, sabe que debe tener mayor poder de influencia en el ámbito territorial, y por eso ve en Andalucía un bastión estratégico.

Con la ejecutiva andaluza de su parte, unido a los importantes apoyos que tiene en Madrid, en la Comunidad Valenciana de Mónica Oltra, en la Cataluña de Ada Colau, y en las Mareas, la victoria en una votación para la secretaría general sería factible, concluyen las fuentes consultadas.

Eso sí, todo ello si Pablo Iglesias, tras Vistalegre II, no le lamina dentro del partido. Una amenaza que está presente y que, de cumplirse, haría plantearse a Errejón otro escenario: su adiós a Podemos. Algo que él no ha descartado del todo, al asegurar, en conversaciones privadas, que "si el instrumento para lograr el cambio no vale, habrá que buscarse otro instrumento".