Susana Díaz se pelea con Eduardo Inda por el sueldo

A una semana justa de la decisiva votación, en la que los militantes del PSOE elegirán secretario general, Susana Díaz fue la entrevistada principal en el programa 'La Sexta Noche' de Atresmedia.

"Coser el partido es necesario y lo vamos a hacer. El partido tiene que salir unido para dar respuesta a la demanda de un PSOE sólido", comenzó afirmando a presidenta de la Junta de Andalucía, antes de explicar:

"Nosotros no somos nacionalistas, las personas están por encima de los territorios y no estoy dispuesta a que nadie levante banderas que no sean de la España plural y diversa".