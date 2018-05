Altos cargos del PSOE usaron 'tarjetas black' de la Faffe para pagar servicios en 'puticlubs'

Tendría su guasa si los muy caraduras no se hubieran financiado los 'homenajes' pagando con dinero público en el puticlub.

La vicesecretaría de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, denunció este 7 de mayo de 2018 que las 'tarjetas black' de la extinta Fundación Andaluz Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "se usaron para pagar los servicios de un club de alterne".

En rueda de prensa, Mestre ha señalado este aspecto como una de las novedades de esta investigación, en el seno del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una vez que la Guardia Civil ha llamado a declarar a varios trabajadores de esta fundación y a un empresario de un bar de ocio para adultos.

Mestre ha señalado que la declaración del empresario se centra en el funcionamiento de los pagos de las tarjetas en su establecimiento.

"La Guardia Civil no llama a cualquier empresario a dar explicaciones. Lo hace por algún motivo. La Guardia Civil no va dando tumbos y tendrá indicios. A lo largo de la investigación se irán dando más datos. Quien tiene que dar explicaciones es Susana Díaz y si no fuera así, también lo puede desmentir".