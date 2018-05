Los 5 trucos para llevar una dieta antiaging como la de la Reina Letizia

El otro día leí que se había descubierto en Praga un laboratorio donde los alquimistas del S.XVI atesoraban el elixir de la eterna juventud.

Parece ser, incluso, que en ese laboratorio, ahora convertido en museo, puedes ver la receta original del elixir -y si sabes latín, alemán, checo y otros caracteres inexplicables-, puede que hasta entiendas lo que dice. Y yo aquí, intentando elaborar dietas antiaging.

¿El Dr.Perricone estará al tanto de esto? Este doctor es el que ha elaborado la dieta anti envejecimiento para la reina Letizia y creo que los resultados son más que evidentes. En Hollywood tiene adeptos como Eva Mendes, Uma Thurman o Julia Roberts.

Si no tenéis tiempo de leer al Dr.Perricone o Praga os queda un poco a desmano, os voy a dar algunas pautas básicas para cualquier dieta antiaging.

1. Come de colorines. Cuantos más vivos sean los colores de tus alimentos,más rejuvenecen.

• Naranja: Naranjas, pomelos, zanahoria.

• Amarillo: Limón.

• Rojo: Pimientos, arándanos, fresas, bayas de Goji -las frutas rojas-moradas chiquititas son unos poderosísimos antioxidantes-.

• Verde: Espinacas, acelgas.

• Azul: Pescado azul como salmón y sardinas.



Naranjas, pomelos y zanahorías ayudan en la dieta antiaging.

FIRMA: Nacho (Con licencia CC BY-NC-SA 2.0)

2. Beber. Tu piel agradecerá enormemente un mínimo 6-8 vasos de agua depurada, o filtrada, si no tienes depuradora.



3. Toma mucha fibra. Muchos problemas de piel, están derivados del estreñimiento.



4. Hacer una mini depuración todos los días. Para ello bebe un vaso de agua con el zumo de medio limón y otro vaso con infusión de ortiga -no creáis que me he vuelto loca, en el herbolario las venden como churros-.



5. Alimentación. Como guinda del pastel os voy a contar dos secretillos que me ha contado una amiga. El chucrut y la cúrcuma son el elixir de la eterna juventud del siglo XXI. El chucrut suena muy fino, pero en realidad es repollo fermentado. En Alemania o Polonia, por ejemplo es súper habitual en sus recetas incluir chucrut.



El chucrut es favorecedor para la dieta antiaging.

FIRMA: Ibán (Con licencia CC BY-NC-SA 2.0)





En cuanto a la cúrcuma, es una especia naranja -otra vez con los colores-, se puede echar por ejemplo en los purés y aunque no se aprecia apenas su sabor, es capaz, entre otras cosas, de matar a las células cancerosas. Merece la pena incluirlo en la dieta. Como también merece la pena respirar bien, quererse, tener pensamientos positivos y no aislarse. Y sí, porque un equipo de psicólogos de la Universidad de Chicago ha descubierto que no tener demasiada vida social acelera el envejecimiento. Así que por si acaso, os dejo. Me voy con unas amigas de tiendas que seguro que vuelvo más rejuvenecida.