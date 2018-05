Salud y belleza: La celulitis, aunque tiene mala prensa, protege nuestro organismo

Investigaciones recientes, nos explica nuestra experta en nutrición Elena Paíno, avalan la labor protectora de la celulitis frente a las enfermedades cardiacas. En la mujer es una defensa orgánica.

El organismo aloja en nuestra asentaderas el exceso de grasa que comemos en vez de taponar nuestras arterias. De ahí que los hombres sufran infartos en mayor número que las mujeres.

De lo que no cabe duda es de que tenemos que aprender a vivir con ella e incluso hacernos un poco más amigas.

El dato de que las mujeres más bellas, altas y delgadas del mundo, las modelos y las actrices con cuerpos esculturales como Irina Shayk, Cameron Díaz, Cindy Crawford, Eva Longoria, Evangeline Lily, Demi Lovato, Drew Barrymore, entre otras muchas, tienen celulitis seguro nos ayudara a verla de otra manera.



Drew Barrymore, de paseo y enseñando short sin complejos.

FIRMA: Alfombrarosa.com

NUESTRAS LECTORAS OPINAN

No hay mujer a quien le deje indiferente esa maldita piel de naranja. Las lectoras de B GLAM han querido ponerle voz a sus tejidos con frases tan cercanas como:



- "Todas las mujeres tenemos".

- "Lo primero que me viene a la cabeza es el horrible término de piel de naranja".

- "La presión a la que se somete a las mujeres para que estén perfectas es tan incoherente como la inexistencia en beber X litros de agua al día. Y lo malo es que beber mucho provoca retenciones de líquidos".

- "Creo que la celulitis es de mujeres humanas, normales y corrientes".

- "Desde luego que se olviden de las prendas ajustadas...".

- "Hay que aceptar que es parte de nosotras".

Y es que la celulitis es algo intrínseco a ser mujer. Es parte de nuestro sello, y aunque hay ríos y océanos de tinta en contra de ella, investigaciones de todo tipo realizadas por los mas sofisticados laboratorios, así como un importante abanico de tratamientos, señalan que nuestra ‘enemiga' es casi imposible de combatir en un 100 %. Y en este sentido es imprescindible conocer las certezas sobre la celulitis.

Porque afecta tanto a hombres como a mujeres, el 90% de las personas la tienen, no es cuestión ni de edad ni de peso, un factor determinante son los estrógenos y si te mueves, comes bien, intentas no estresarte y bebes agua la puedes poner a raya.







La omnipresente Jennifer López, durante un concierto.

FIRMA: Alfombrarosa.com





Por eso, si no puedes vencer a tu enemigo, lo mejor es que te alíes con él. Unir fuerzas. En B GLAM queremos darte razones y algunas soluciones para nuestra piel de ‘naranja'. En este sentido, normalizarla sería un objetivo común que deberíamos tener todas las mujeres. Así nadie exigiría tener un cuerpo sin rastro aparente de celulitis. Otra cosa bien distinta es dejarla campar a sus anchas. Por eso, guerra celulitis sí, pero con sentido común.

RECOMENDACIONES

La celulitis es, sin duda, una de las razones por las que las mujeres acudimos a los centros de estética y a la consulta de los nutricionistas. Pero hay que saber que la celulitis nunca llega a desaparecer del todo.

Lo que podemos hacer es reducir su apariencia e intentar combatirla para que no vaya a más. Junto a esto, una de las creencias erróneas acerca de la celulitis es que sólo está relacionada con el exceso de peso, sin embargo, hay mujeres delgadas que la presentan.

En B GLAM hemos querido llegar más lejos y le hemos preguntado a nuestra experta en nutrición Elena Paíno por buenas recomendaciones contra la temida celulitis.



Evangeline Lily, luce un cuerpo estupendo. Con estrias y sin complejos.