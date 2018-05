Salud y belleza: Los tatuajes son un auténtico peligro para la salud

Los tatuajes forman parte de lo que se conoce como body art o el arte de la decoración del cuerpo, que incluye una serie de técnicas más o menos agresivas, y en su mayoría permanentes.

Aunque parezca algo muy actual son prácticas muy antiguas que han sido empleadas por culturas ancestrales con fines estéticos, religiosos, de identidad o pertenencia a un grupo, tribu o familia, castigo o señal de esclavitud.

Es importante tener en cuenta, señala nuestra experta en beauty, Carmina Barrajón, que "cualquier técnica de decoración corporal que perfore la piel puede poner en juego tu salud.

Y sus consecuencias pueden ir desde pequeñas lesiones a otras mayores. Y esto porque el tatuaje es un dibujo permanente realizado en la piel mediante pequeñas agujas que inyectan pigmento.



FIRMA: Guillaume (Con licencia CC BY-SA 2.0).





Verdades sobre los tatuajes:

1º) En la realización de un tatuaje hay que tener en cuenta el dolor en el momento de su realización. Amplificado aún más en zonas donde la piel está cerca del hueso.

2º) Pueden provocar infecciones leves o reacciones alérgica en la zona.

3º) Algunas personas tienen tendencia a que se formen cicatrices gruesas, llamadas queloides, especialmente en el pecho, los hombros y los omóplatos.

4º) Cuando no se emplean las precauciones necesarias y no se utiliza material estéril, se pueden introducir bacterias y virus en la sangre, incluyendo el virus de la hepatitis B y C -que pueden causar hepatitis crónica y cáncer de hígado- o el VIH (SIDA).

5º) El arrepentimiento. Es posible que en algún momento se quiera quitar el tatuaje con tanta intensidad como se deseó en un principio. Pero dar marcha atrás a día de hoy es imposible. El pigmento introducido perdura dentro de la piel para siempre. Eliminar un tatuaje es inmensamente complejo, caro y en ocasiones largo y doloroso. Existen varios métodos desde los que emplean cirugía a las técnicas con láser. Sin embargo, no siempre es posible eliminarlo por completo, sobre todo cuando se trata de grandes tatuajes.



FIRMA: Wolfgangfoto (Con licencia CC BY-ND 2.0).



Una alternativa a los tatuajes son los dibujos de Henna. Un pigmento vegetal que colorea la piel. En esta técnica, al no inyectarse color ni perforar, siempre existe la posibilidad de borrarlo.