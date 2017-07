[VÍDEOS] PSOE, Podemos y su ridículo vodevil en Castilla-La Mancha

Ellos son de chiste. Y el vodevil que están protagonizando en Castilla-La Mancha sus respectivos partidos, pasará a los anales por superar todas las cotas del rídículo.

Donde dije digo... Nos referimos a Emiliano García-Page, pero el presidente socialista no es el único que se ha tenido que "tragar" sus palabras tras llegar a un acuerdo con José García Molina, el secretario general de Podemos en la región.

La estabilidad y la gobernabilidad son dos ejes esenciales en la política. Pero también son fundamentales valores como la coherencia. Y el acuerdo de gobierno al que han llegado en Castilla-La ManchaPSOE y Podemos deja traslucir, antes que nada, una absoluta falta de principios de sus líderes y de congruencia política.

Para que se entretengan un poco y de paso se rían, porque parece guasa, les enumeramos a continuación lo que unos decían hasta hace muy poco de los otros:• 07/04 Juan Alfonso Ruiz Molina (Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas): ha tildado de cobarde e irresponsable que los dos diputados de Podemos hayan rechazado dar su apoyo a los presupuestos. Actitud incoherente de Podemos.

• 07/04 Nacho Hernando Serrano (Director General de Comunicación): La sensación es que Podemos se lo toman a broma. Se la bufa el futuro de Castilla-La Mancha.

José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): Relación casi ausente desde ruptura del pacto investidura, nos han dicho a todo que no, estas son lentejas las tomas o las dejas, nos han obligado a dejarlas.

• 12/04 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): ha rechazado que la traición de Podemos sea a que no se aprobó las enmiendas que Podemos presentó, las enmiendas que dijeron que iban a presentar el GPPO, por su ignorancia, las preparó el vicepresidente regional de su puño y letra. Enmiendas presentadas al margen del acuerdo con el gobierno, reconoció Molina, que las presentó para tener más opciones de ganar sus primarias, enmiendas de postureo, servían como posicionamiento ideológico de cara a sus primarias. No es excusa para engañar, mentir y traicionar a la gente humilde de CLM. Han montado un espectáculo y han traicionado a la región. Para los diputados de Podemos su palabra no tiene ningún valor, han puesto un coste desorbitado a su vanidad, su soberbia y su orgullo. Sólo querían tumbar el presupuesto, hacer daño y reventar, no querían resolver ningún problema.

Detrás de los recortes de Podemos (ralentización de la recuperación económica y social de CLM) hay personas que ellos solo consideran daños colaterales.

Podemos incumplió el acuerdo de los Presupuestos y sin ningún motivo, fue acuchillado por la espalda, sin petición de seguir negociando, la esperanza y oportunidades de la gente más humilde de la región y boicoteando el proyecto de progreso en CLM.

Dejen de esconderse y den la cara, expliquen por qué han elegido de manera premeditada y torticera ser parte del problema y no de la solución.

• 26/04 Bandazos de García Molina al frente de PODEMOS en CLM.

• 08/06 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): Comunicación para aprobar las cuentas de 2017 debe ser de secretario general a secretario general. Estamos dispuestos a negociar hasta la extenuación por unas cuentas que den un giro político. Los Grupo Parlamentarios no saben los presupuestos que pretende presentar el gobierno regional.

• 20/06 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): acusa a Page de anteponer su posición en el PSOE a Castilla-La Mancha. Page no responde a la invitación de Podemos para negociar presupuestos y anuncia Page la posibilidad de elecciones. Lo hace porque piensa más en no perder su sillón en el PSOE que en Castilla-La Mancha, atiende a sus intereses personales. Page no sabe gobernar sin mayoría absoluta o sin imposiciones. Está poniendo en juego la estabilidad de la región por su interés personal. Sigue en pie la invitación a la negociación pública y abierta de los presupuestos. Page no quiere hablar de presupuestos ni con Podemos ni con PP.

• 23/06 Juan Alfonso Ruiz Molina (Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas): no negociará previamente los presupuestos con Podemos como hizo con el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017.

Proyecto que presentará incorporara las enmiendas aprobadas en comisión por Podemos y el Partido Popular.

Rechazo por Podemos sin ninguna explicación, dicho por PSOE.



• 23/06 Juan Alfonso Ruiz Molina (Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas): cierra la puerta a podemos ante la posibilidad de incluir alguna aportación al nuevo Proyecto de Ley de presupuestos. Si quieren enriquecer el texto que lo hagan a través de enmiendas parciales.

• 01/07 Jesús Fernández Vaquero (Secretario Organización de PSOE CLM y Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): en unas nuevas elecciones es posible que Podemos desapareciera.

• 04/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): Queremos negociar los presupuestos, nuestra relación y el giro político que necesita ésta región. La primera vez cometieron el error de no querer negociar ninguna enmienda, y nosotros esperábamos que se hiciera en las Comisiones o el Pleno. No se negoció sino que se nos insultó en las Comisiones. El Gobierno cometerá un error si presenta los presupuestos sin negociar y sin entender que el momento es otro. La mano está tendida para negociar en serio un proyecto político para esta región y no sólo unos presupuestos que nos vienen dados. Ruta integral y de continuidad para la región. Si los presupuestos son los mismos votaremos lo mismo. Votamos no a los presupuestos porque no había giro político y el gobierno ha olvidado que están gobernando porque Podemos les puso ahí.

• 05/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): exige un cambio radical o no dará su apoyo a las cuentas regionales.

• 05/07 Nacho Hernando Serrano (Director General de Comunicación): Aunque parecen lógicas las reuniones previas, eso sólo ha llevado a que no se cumpliera la palabra dada por Podemos, por lo que ahora no tropezaremos dos veces con la misma piedra.



• 05/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): No le vale unos presupuestos que sean prácticamente idénticos o con maquillaje a los anteriores, queremos que sea el Presidente de CLM el que llame y se siente a negociar.

• 05/07 Nacho Hernando Serrano (Director General de Comunicación): Estamos dispuestos a asumir las enmiendas que Podemos y PP aprobaron, aunque la columna vertebral del texto que se va a presentar será similar a lo presentado en enero, pero habrá diferencias en las extremidades.

• 05/07 Cristina Maestre (Portavoz de PSOE CLM): exigir a Podemos que digan por qué no apoyaron el proyecto presupuestos totalmente pactados con ellos.

• 05/07 Cristina Maestre (Portavoz de PSOE CLM): Llama la atención que los diputados de Podemos que rompieron sin previo aviso un acuerdo que fue negociado durante meses con el gobierno votando en contra, ahora piden negociar previamente las cuentas públicas. No han explicado por qué votaron en contra de unos presupuestos pactados. Los diputados de Podemos han perdido toda su credibilidad.

• 06/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): Avisa de que enmendará a la totalidad si el proyecto de presupuestos llega a las Cortes sin negociación previa. Sin negociación no hay política, sin negociación no va a haber presupuestos. Si son parecidos o con retoques y maquillajes procederá la enmienda a la totalidad. Negociación pública y transparente y no solo de los presupuestos sino también la orientación política de la región.

• 06/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): Sin negociación no va a haber presupuestos. Para evitar enmienda a la totalidad debe haber negociación previa a enviar el texto a las Cortes, y ha de ser pública para ver la posición de cada uno, y dotar las conversaciones de mayor transparencia. Aprovechar la mejor sintonía entre Sánchez e Iglesias.

• 07/07 Ana Isabel Abengózar (Diputada Regional del PSOE CLM): Insta a García Molina a reflexionar lo que ha dicho David Llorente de que sería contradictorio presentar enmienda a la totalidad, lo que procede es enmiendas parciales.

• 07/07 David Llorente (Portavoz Grupo Parlamentario Podemos): afea a García Molina que no haya consultado la posibilidad de la enmienda a la totalidad ni con el Grupo Parlamentario ni con el Consejo Ciudadano.

• 11/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): unos presupuestos Frankestein hechos con cachitos que pueden ser buenos no reflejarán el giro político que ideamos para la región en 2015.

• 12/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): Consejos Ciudadanos Regionales no entra en sus competencias decidir si apoyan o no los presupuestos, si las cuentas fuera negociadas con el gobierno si que deben ser consultadas con los Consejos Ciudadanos. (Podemos Aragón si lo ha hecho). Consultarán a la Militancia del partido

• 12/07 Nacho Hernando Serrano (Director General de Comunicación): Podemos rechazaron las cuentas después de 4 meses de negociación y les dejaron tirados, sin previo aviso.

• 12/07 José García Molina (Secretario General Podemos Castilla-La Mancha y Vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha): No hay precedentes en ninguna democracia europea que un partido sin mayoría absoluta presente unos presupuestos sin negociar.