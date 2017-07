Sacuden la del pulpo a Fernando Barredo, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha

Todo es muy confuso, pero está claro que a Fernando Barredo le han dado 'la del pulpo'. Con saña, sin cortarse un pelo.

El miembro de Podemos Castilla-La Mancha y líder de la corriente «Imagina Podemos» ha sido víctima este 22 de julio de 2017 de una paliza brutal, en la misma puerta de su casa.

Lo han 'inflado a palos' literalmente, a pie de calle, en el casco antiguo de Toledo. Y el profesor en la Universidad de Bellas Artes de Madrid y catedrático en el IES Sefarad de Toledo, que no se atreve a apuntar públicamente a nadie, está asustado:

«Han enviado un sicario a mi casa con el encargo de matarme, de darme una paliza de muerte».

El no dice nada, ni siquiera sobre el motivo, pero desde Imagina Podemos se asegura que la agresión está relacionada con Heidi, una mujer que este sábado estaba cobijada en la casa del artista porque es víctima de violencia machista.

Precisamente Heidi ha sido quien ha ayudado al profesor a repeler la agresión.

Barredo, recién salido del hospital tras un completo examen médico, tiene múltiples lesiones en la cabeza, una vértebra afectada y el ojo derecho «destrozado», con fractura de órbita.

«He tenido un buen repertorio de golpes, aunque podía haber sido peor si no hubiera podido defenderme y contar con la ayuda de una compañera que estaba en mi casa, que se ha portado de una manera muy valiente y ha hecho frente al sicario».

Consejero de @CLM_Podemos suspendido "cautelarmente" por haber sido difamado en @el_pais, con huesos rotos por custodiar a una compañera pic.twitter.com/ToJ7UDr1ij — IMAGINA Podemos CLM (@imaginapodemos) 22 de julio de 2017

LOS DINEROS DEL EXMARIDO

El empresario Manuel Vázquez interpuso una denuncia ante la Comisión de Garantías Democrática Estatal de Podemos en la que aseguraba que entregó "6.000 euros en un sobre al líder de Imagina Podemos" en esa comunidad, Fernando Barredo, "a cambio" de que su esposa fuese "de número uno o dos dentro de la lista de Imagina Podemos" en esta región.

Barredo, suspendido cautelarmente de militancia a raíz de esta denuncia, ha negado haber aceptado dinero alguno del empresario.

El empresario denunciante estuvo casado con Heidi Hedvig, que ocupó el número dos de la candidatura de Barredo a las primarias de Podemos Castilla-La Mancha Imagina Podemos y la misma mujer a la que hacen referencia sus compañeros al vincular la agresión a la violencia machista.

UN NUMERITO EN EL CONGRESO

El profesor podemita, conocido como Loc en la ciudad, se hizo famoso en el último congreso nacional de Podemos, celebrado en la plaza de toros de Vistalegre (Madrid), donde intervino a voz en grito para quejarse y dejó una intervención que se hizo viral:

«¡Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una Comisión de Garantías que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona!».

El toledano no ha podido precisar la hora exacta del ataque de esta mañana, Sólo dice, compumngido, que le ha pillado totalmente desprevenido.

«Eran entre las ocho y las ocho y media. El tipo ha venido disfrazado como un mensajero, con un casco de moto puesto, un paquete en la mano, un chaleco puesto y un bolígrafo. Cuando he abierto la puerta para ver de dónde era el mensaje, me ha empujado con mucha violencia, ha comenzado a golpearme con un objeto contundente que traía en una mano y en la otra creo que apretaba un mechero. Ha empezado a golpearme en la cabeza, en la cara, a patearme en el suelo».

«He reaccionado como he podido, creo que le he clavado el propio bolígrafo que él traía en una pierna. En ese momento una compañera que estaba en casa ha cogido un mazo de escultor que tengo y le ha dado también con él», ha precisado. «Entre ella y yo hemos conseguido sacarle a la calle y ha huido. He intentado retenerle por la pierna, pero ha sido imposible. Yo estaba conmocionado con tantos golpes como he recibido».

La mujer que ha ayudado a Barredo a defenderse de su agresor es Heidi Hedvig y fue número 2 en la candidatura de Imagina Podemos Castilla-La Mancha. Heidi es víctima de violencia machista.

«Está acosada desde hace ya unas cuantas semanas y la estamos protegiendo entre varios compañeros para que no esté sola un minuto».

«Llevamos tiempo intentando que nuestro partido, Podemos, y movimientos feministas reaccionen ante un asunto que no se han tomado en serio hasta ahora. Llevamos tiempo diciendo que esta mujer (Heidi) lleva sufriendo un acoso, y desde que estamos defendiéndola más todavía».

Barredo no sabe quién le ha enviado al tipo que lo ha forrado a golpes:.

«Lo que sí sé es que llevamos tiempo sufriendo mucha tensión varios miembros de la plataforma Imagina Podemos y, para colmo, hay quienes se han aprovechado del tema para difamarme en prensa, para calumniarme de mala manera y para intentar defenestrarme social, profesional y políticamente», ha lamentado. «Por lo tanto, en este momento no tengo muy claro de dónde viene el encargo. Ahora son muchas las sospechas, pero ninguna certeza. Y no puedo acusar a nadie de lo que me ha pasado».

Nuestro compañero @LocArteRitual se incorporará al CCA a trabajar como uno más y velando por el rigor en el mismo. pic.twitter.com/OGZlIlefLe — IMAGINA Podemos CLM (@imaginapodemos) 22 de mayo de 2017

«No tengo prueba ni certeza»

«Yo no soy como otra gentuza, que me ha acusado sin pruebas. Yo, cuando tenga las pruebas (de esta agresión), actuaré con toda la contundencia que la ley me permite. En este momento, tengo mis sospechas más que razonables, que van en dos direcciones especialmente, pero no tengo ninguna prueba ni certeza que exhibir».

En su cuenta oficial de Twitter, Imagina Podemos Castilla-La Mancha afirma que «esto le ha pasado a Fernando Barredo, el compañero que defiende a Heidi», y lo acompañan con las etiquetas «Violencia Machista» y «Ni una menos».