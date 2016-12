La demoledora carta a Rajoy de unos catalanes sencillos contra el prusès

Le han puesto los puntos sobre las íes a Mariano Rajoy, y con toda la razón del mundo. El 12 de diciembre de 2016 unos sencillos catalanes han escrito una carta contundente en el que advierten al presidente del Gobierno sobre los peligros que entraña negociar con aquellos que odian profundamente a España -Lo que Rajoy no pot oblidar-.

Comienza la misiva de esta manera:

Recuerda lo inoculados de separatismo que están los medios de comunicación catalanes:

Le explican a Rajoy que:

El plan nacionalista consiste en "referéndum sí o sí", y su objetivo es alcanzar el 51% en una votación prevista para septiembre de 2017; se maximizará la tensión para atraer la atención internacional y forzar al gobierno a permitirla. Las consecuencias de esta tensión, que ya se perfila como golpe de Estado, pueden desacreditar al nacionalismo por varias generaciones. El cansancio social y la formación de un nuevo gobierno del PP con el apoyo de PSOE y C's es una oportunidad para lograr la estabilidad.

No obstante leemos con preocupación noticias sobre una nueva "negociación" que Ud. desea iniciar con el nacionalismo, donde "no caben líneas rojas" y todo es discutible. Bienvenida sea la negociación si es para cambiar el terreno de juego y crear las condiciones que permitan superar el nacionalismo en un futuro no lejano; maldita sea si permite que el nacionalismo siga avanzando su programa de "nation building", cuyo fruto de división en un próximo futuro será ya irreversible.



Se identificarán las líneas de ruptura, porque no todo es negociable. Todo lo que debilite la soberanía nacional se excluirá de la negociación. En este sentido:



Se evitará la asignación a la Generalitat de más recursos incondicionados, irreversibles y no sometidos al control trimestral del Gobierno; se aumentará la fiscalización sobre el buen uso de los recursos actuales y se establecerá un sistema de sanciones en caso de perjuicio para el bien común de los catalanes.



Se clarificarán las competencias de acuerdo con la Constitución, descartando la ampliación de los poderes de la Generalitat en todo aquello que alimente la desaparición de los vínculos con el resto de España.



No hay espacio para blindajes en la imposición lingüística, y la rotulación en catalán de todas las estructuras estatales en el resto de España es una vía propagandística que no tiene interés para los catalanes;



Cualquier cesión en infraestructuras será desagradecida por el nacionalismo y no satisfará su voracidad.



La nacionalistización de la justicia será utilizada para blindar al poder nacionalista e introducir la ideología en el ámbito judicial.



Se negociará aquello que aumente los vínculos con el resto de España y reduzca el poder nacionalista. A modo de ejemplo:



Aumentar la presencia del Estado en Cataluña, visualizándola con el traslado a Barcelona de alguna institución de renombre.



Abordar la mejoría de infraestructuras que redunden directamente en beneficios para los catalanes, que permanecerán siempre bajo control estatal y serán un ejemplo de gestión con respecto a la Generalitat (lanzadera ferroviaria al aeropuerto, Cercanías, etc).



Facilitar a los catalanes la libre elección de centro educativo, creando una red de escuelas adheridas a un programa de enseñanza multilingüe y libre de ideología. Son ya muy pocos los catalanes que desean laimmersió para sus hijos.



Asegurar el bilingüismo en la administración autonómica y el fin de las multas lingüísticas.



Ayuda directa del Estado a los catalanes. Las partidas del FLA serán ingresadas directamente por el Estado en las cuentas de los catalanes. Aquellos que se hallen en especial situación de necesidad serán favorecidos también con ayudas directas del Estado; se primará la ayuda a las familias y a la natalidad.



Se facilitará que todo catalán pueda acceder a la Sanidad que quiera, cuando quiera y donde quiera. Habrá hospitales del Estado en Cataluña y serán modélicos.